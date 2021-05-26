Собянин подписал закон о регистрации нового СМИ для публикации законов столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал закон о регистрации нового официального СМИ. Согласно документу, журнал "Вестник мэра и правительства Москвы" меняет свое название на "Вестник Москвы". Текст закона опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что новое издание, как и его предшественник, продолжит публиковать нормативные акты столицы.

Ранее мэр Москвы подписал закон, который предусматривает проведение в Москве в сентябре 2021 года эксперимента по организации дистанционного электронного голосования.

Документ также вводит возможность дистанционного сбора подписей для выдвижения кандидатов на выборах в столичные органы власти.

