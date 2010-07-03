Летняя образовательная программа стартует на ВДНХ 1 июня

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Летняя образовательная программа "Знание. ВДНХ" стартует 1 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Мэр напомнил, что в первый день июня в столице "открывается четвертый сезон летней образовательной программы "Знание. ВДНХ". Ее участники, по словам мэра, смогут все лето бесплатно слушать лекции и концерты, смотреть спектакли, танцевать и посещать встречи со звездами. "В этом году будет в два раза больше развлечений для детей", − подчеркнул Собянин.

1 июня открывается четвертый сезон Летней образовательной программы #ЗнаниеВДНХ. Все лето можно бесплатно слушать лекции, смотреть спектакли и концерты, танцевать и встречаться со звездами. В этом году будет в два раза больше развлечений для детей. Всего в программе 170 событий. pic.twitter.com/OSFsnCsUqU — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 26 мая 2019 г.



По словам мэра, в рамках программы на ВДНХ пройдет 170 мероприятий.

Ранее Сергей Собянин заявил, что ВДНХ призвана стать одним из наиболее современных пространств Москвы. Мэр напомнил, что столичные власти пытаются не только возродить территорию выставки, но и сделать ее современной и интересной площадкой. Как отметил мэр, благодаря усилиям реставраторов вся историческая часть ВДНХ вновь обрела облик 50–60-х годов прошлого века.