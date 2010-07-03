Собянин пригласил москвичей на игровую площадку "Салют" в Парке Горького

Сергей Собянин пригласил москвичей на игровую площадку в Парке Горького. Об этом он написал в своем Twitter.
"Уже ходили с детьми на игровую площадку "Салют" в Парке Горького? Это недалеко от Главного входа, рядом с Пионерским прудом", – отметил мэр.
По его словам, девять игровых зон расположились на двух гектарах. "Дети играют с песком, водой, цветом, звуком. А взрослые отдыхают", – добавил Собянин.
Новую площадку для детей в Парке Горького открыли в августе 2018 года. Уникальная площадка "Салют" – самый крупный уличный игровой комплекс в России.
Он состоит из девяти различных зон: для игр с песком, водой, цветом, звуком, высотой, глубиной, фактурами, формами и размерами. Каждая из них задействует органы чувств ребенка, помогая в развитии и получении аудиального, визуального и тактильного опыта.
Какой будет игровая площадка "Салют" в Парке Горького
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