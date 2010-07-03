Собянин поблагодарил ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Фото: ТАСС/SERGEY DOLZHENKO

В день 33-й годовщины Чернобыльской аварии Сергей Собянин выразил благодарность тем, кто участвовал в ликвидации последствий случившегося. Взрыв на атомной электростанции мэр назвал страшной техногенной катастрофой.

"Многие люди отдали свое здоровье, некоторые – жизни для борьбы с радиоактивным заражением. В Москве живут 17,5 тысячи человек, попавших тогда под воздействие радиации", – написал глава города в Twitter.

Собянин рассказал историю полковника в отставке Вячеслава Касаткина, проехавшего всю зону заражения. Он также упомянул Иду Орадовскую, прибившую в Чернобыль через два месяца после катастрофы в составе бригады врачей-иммунологов.

26 апреля 1986 года произошло разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, находившейся рядом с городом Припять. После взрыва в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Аварию считают крупнейшей за всю историю атомной энергетики.