Собянин предложил москвичам отправить виртуальную открытку с поздравлениями

Фото: sobyanin.ru

Сергей Собянин предложил горожанам поздравить друзей и близких с наступающим Новым годом, отправив им виртуальную открытку с изображением Москвы.

Мэр напомнил, что впереди восемь выходных дней, на которые запланированы праздничные мероприятия.

"И самое главное – нас ждут близкие и друзья, чтобы вместе провести самый любимый праздник. Если вы хотите поздравить с Новым годом своих друзей, знакомых и просто незнакомых москвичей, предлагаю сделать это прямо сейчас", – написал Собянин на своем персональном сайте.

Заполнить и отправить электронную открытку можно, перейдя по ссылке. Для выбора предоставлено 14 разных фонов. На открытках изображены инновационные транспортные и строительные объекты, а также праздничное украшение столицы.

Ранее сообщалось, что почта Деда Мороза нашла большой отклик у гостей фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве. С момента старта праздника горожане отправили уже более 2,4 тысячи обращений к Деду Морозу. В будни дети отправляют порядка 175 писем новогоднему дедушке, в выходные же это число вырастает втрое.

Кроме направления открыток в Великий Устюг – на родину главного сказочника, – участники часто отсылают поздравления в Санкт-Петербург и Казань.

Ранее праздничная почта заработала на станциях Московского метрополитена. Она доступна на стойках "Живое общение".