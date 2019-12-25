Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:30

Собянин предложил москвичам отправить виртуальную открытку с поздравлениями

мэр Москвы Сергей Собянин город общество праздники

Фото: sobyanin.ru

Сергей Собянин предложил горожанам поздравить друзей и близких с наступающим Новым годом, отправив им виртуальную открытку с изображением Москвы.

Мэр напомнил, что впереди восемь выходных дней, на которые запланированы праздничные мероприятия.

"И самое главное – нас ждут близкие и друзья, чтобы вместе провести самый любимый праздник. Если вы хотите поздравить с Новым годом своих друзей, знакомых и просто незнакомых москвичей, предлагаю сделать это прямо сейчас", – написал Собянин на своем персональном сайте.

Заполнить и отправить электронную открытку можно, перейдя по ссылке. Для выбора предоставлено 14 разных фонов. На открытках изображены инновационные транспортные и строительные объекты, а также праздничное украшение столицы.

Ранее сообщалось, что почта Деда Мороза нашла большой отклик у гостей фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве. С момента старта праздника горожане отправили уже более 2,4 тысячи обращений к Деду Морозу. В будни дети отправляют порядка 175 писем новогоднему дедушке, в выходные же это число вырастает втрое.

Кроме направления открыток в Великий Устюг – на родину главного сказочника, – участники часто отсылают поздравления в Санкт-Петербург и Казань.

Ранее праздничная почта заработала на станциях Московского метрополитена. Она доступна на стойках "Живое общение".

Московский метрополитен открыл новогоднюю почту

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика