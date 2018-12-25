Собянин утвердил проект планировки участков двух улиц на севере Москвы

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Сергей Собянин утвердил проект планировки участков двух улиц на севере города. Постановление размещено на портале мэра и правительства Москвы.

Речь идет об участке улицы Лавочкина от улицы Фестивальная до улицы Флотская и участок улицы Флотская между улицами Лавочкина и Онежской.

Проектом предусмотрено благоустройство территории площадью около 10 тысяч квадратных метров. Изъятие участков землепользователей не требуется.

На участках улиц Лавочкина и Флотской обустроят проезжую часть по две полосы движения в каждом направлении. Также будет проведена прокладка и переустройство водопровода, канализации и сети уличного освещения.