Сергей Собянин поздравил Александра Шохина с днем рождения

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин/

Сергей Собянин поздравил с днем рождения главу Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина. Мэр пожелал имениннику здоровья, энергии и профессиональных успехов.

С днем рождения, Александр Николаевич @AN_Shokhin, примите наилучшие пожелания! Здоровья, энергии, профессиональных успехов. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 25 декабря 2018 г.

Александр Шохин родился 15 декабря 1951 года (сегодня отмечает 67-летие). Непродолжительное время был министром труда РСФСР, заместителем председателя правительства РФ и министром экономики РФ. С 2005 года возглавляет РСПП.