Москва и Душанбе подписали программу сотрудничества на 2020–2023 годы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин и глава Душанбе Рустам Эмомали подписали программу сотрудничества на 2020–2023 годы.

Мэр Москвы отметил, что отношения между столицей РФ и Душанбе активно развиваются и имеют огромный потенциал, который будет реализован после пандемии коронавируса. Рустам Эмомали также подчеркнул, что столицы Таджикистана и России связывает стратегическое партнерство и дружба.

Отмечается, что в ближайшие три года Москва и Душанбе планируют обмениваться опытом по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, а также работать над совместными проектами в сферах строительства, благоустройства, развития бизнеса, телекоммуникационных и информационных технологий, образования и науки, здравоохранения, спорта и молодежной политики.

Помимо этого, в программу сотрудничества входит повышение квалификации учителей русского языка, преподающих в городе Душанбе. Также в столичных больницах и поликлиниках планируют организовать курсы для специалистов здравоохранения по вопросам детских инфекционных заболеваний, ИТ-специалистов в области телемедицины.

В конце августа Сергей Собянин и врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве сроком на пять лет. Предполагается, что сотрудничество будет помогать развитию в сферах транспорта, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, информационных коммуникаций, туризма, спорта, охраны окружающей среды, торговли и услуг, образования и других отраслей.

