Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Мэр Москвы

25 ноября, 16:54

Собянин: отделение скорой помощи построят для НИИ имени Склифосовского

мэр Москвы Сергей Собянин строительство медицина

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Новая постройка войдет в состав НИИ имени Склифосовского. Там построят отделение скорой помощи с вертолетной площадкой. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

"Построим стационарное отделение "скорой помощи" для НИИ имени Склифосовского. В нем будет 30 диагностических коек, отделение экстренной хирургии и вертолетная площадка на крыше", – написал мэр.

Всего в запланированном объекте будет четыре этажа.

В период с 2018 по 2020 год в столице планируется построить 27 поликлиник, 18 больничных корпусов, семь подстанций скорой помощи. Еще семь корпусов ждет реконструкция с пристройкой.

Кроме того сообщалось, что в ТиНАО достроена подстанция скорой помощи на 10 машино-мест. Объект появился в городе Троицк.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать