Собянин: отделение скорой помощи построят для НИИ имени Склифосовского

25 ноября, 16:54
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Новая постройка войдет в состав НИИ имени Склифосовского. Там построят отделение скорой помощи с вертолетной площадкой. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
"Построим стационарное отделение "скорой помощи" для НИИ имени Склифосовского. В нем будет 30 диагностических коек, отделение экстренной хирургии и вертолетная площадка на крыше", – написал мэр.
Всего в запланированном объекте будет четыре этажа.
В период с 2018 по 2020 год в столице планируется построить 27 поликлиник, 18 больничных корпусов, семь подстанций скорой помощи. Еще семь корпусов ждет реконструкция с пристройкой.
Кроме того сообщалось, что в ТиНАО достроена подстанция скорой помощи на 10 машино-мест. Объект появился в городе Троицк.
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