Собянин: отделение скорой помощи построят для НИИ имени Склифосовского

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Новая постройка войдет в состав НИИ имени Склифосовского. Там построят отделение скорой помощи с вертолетной площадкой. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

"Построим стационарное отделение "скорой помощи" для НИИ имени Склифосовского. В нем будет 30 диагностических коек, отделение экстренной хирургии и вертолетная площадка на крыше", – написал мэр.

Всего в запланированном объекте будет четыре этажа.

В период с 2018 по 2020 год в столице планируется построить 27 поликлиник, 18 больничных корпусов, семь подстанций скорой помощи. Еще семь корпусов ждет реконструкция с пристройкой.

Кроме того сообщалось, что в ТиНАО достроена подстанция скорой помощи на 10 машино-мест. Объект появился в городе Троицк.