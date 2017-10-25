Средства от сокращения программы "Моя улица" пойдут на социальные выплаты

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Социальные выплаты москвичам увеличатся за счет средств, которые городские власти получат, вдвое сократив расходы на программу благоустройства "Моя улица". Об этом, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы, заявил Сергей Собянин.

"Финансирование "Моей улицы" по сравнению с нынешнем годом уменьшается более чем в два раза, а высвобожденные ресурсы мы направим на повышение социальных выплат", − пояснил мэр столицы.

По его словам, основные работы по "Моей улице" внутри Садового кольца завершены. В 2018 году программа благоустройства переместится из центра в другие районы города и будет протекать в более спокойном темпе. "Мы переходим к благоустройству с полным пониманием того, что не только в центре, но и в других районах, там где живет большинство москвичей, Москва должна быть комфортной и удобной", − подчеркнул Сергей Собянин.

Мэр столицы сообщил, что после работ по благоустройству на ВДНХ и в городских парках москвичи стали проводить свободное время в семь раз чаще, чем прежде, а число пешеходов на обновленных улицах выросло в три-шесть раз. Собянин также отметил значительное увеличение туристического потока в Москву, в результате чего доходы города от туризма и фестивалей и выросли на 70 процентов.