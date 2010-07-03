Собянин осмотрел выставку современного искусства на фестивале Artlife Fest

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин осмотрел выставку современного искусства, проходящую в рамках II Международного интерактивного фестиваля Artlife Fest.

Мэр напомнил, что Москва – крупнейший культурный мегаполис, в котором ежедневно проходит более 270 мероприятий.

"Проект действительно интересный, замечательный. Мы в городе поддерживаем современное искусство. Порядка семи-восьми таких крупных мероприятий проходит в последнее время, создают новые комплексы современного искусства. То, что вы делаете, это очень интересно", – сказал Собянин художникам.

Куратор Artlife Fest Анастасия Андреева рассказала мэру, что на выставке представлены картины, часть из которых ранее не выставлялась в России. "Фестиваль состоялся при поддержке города. Благодаря городу мы смогли организовать такое масштабное событие: 16 стран, 36 художников", – сказала она.

Собянин также поблагодарил художников, которые привезли свои работы в Москву. "Спасибо вам, что приехали в Москву, выставляете свои работы. Я думаю, что москвичи оценят ваше искусство", – подчеркнул мэр.

Artlife Fest – крупный международный фестиваль современного искусства, организованный онлайн-академией живописи ArtLife при поддержке департамента культуры. Впервые фестиваль прошел в 2018 году. В нем тогда приняли участие 30 известных художников со всего мира. За четыре дня его посетило более 10 тысяч человек. Участниками мастер-классов стали 700 гостей, а слушателями лектория – свыше 1 000 человек.

В этом году фестиваль проводится 26–29 сентября. В нем примут участие 36 художников из 16 стран. Культурный проект организован в выставочном зале "Надежда" – одном из бывших корпусов фабрики "Трехгорная мануфактура".

Главным мероприятием фестиваля является выставка 200 произведений современного искусства, выполненных в разной технике: от традиционных масла и акварели до смелых экспериментов с материалами. Часть полотен интегрирована в VR-среду, и гости смогут совершить интерактивное путешествие по миру искусства в дополненной реальности.

Кроме того, в программе Artlife Fest 16 мастер-классов по живописи от крупных российских и зарубежных художников. В дни фестиваля будет работать лекторий на 150 слушателей. В расписании более 20 спикеров и широкий спектр интересных и актуальных тем. Также запланировано создание новых произведений искусства в ходе демоклассов хедлайнеров фестиваля – за их работой можно будет наблюдать в режиме реального времени.