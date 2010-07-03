Собянин поздравил с днем рождения Александра Калягина

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Александра Калягина. В поздравительной телеграмме, опубликованной на портале мэра и правительства Москвы, отмечается вклад в развитие отечественного искусства и популяризацию театра, который внес артист.

"Ваши блистательные актерские работы снискали вам искреннюю любовь миллионов зрителей в нашей стране и за рубежом. Поставленные вами спектакли обогащают театральную Москву и Россию", – говорится в телеграмме.

Мэр отметил, что благодаря Калягину на сцене и экране заявила о себе целая плеяда молодых мастеров.

Александр Калягин родился 25 мая 1942 года. В 1959 году он окончил Московское медицинское училище №14, затем работал фельдшером на скорой помощи. В 1965 году он окончил театральное училище имени Щукина и был принят в труппу Театра на Таганке.

Артист служил в Театре имени Ермоловой, в "Современнике", во МХАТ, а в 1992 году создал собственный театр Et Cetera, который возглавляет до сих пор. Калягин сыграл в 40 спектаклях и снялся более чем в 50 фильмах.