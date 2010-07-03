Собянин поздравил Жириновского с днем рождения

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Сергей Собянин поздравил с днем рождения основателя и председателя партии ЛДПР Владимира Жириновского.

"Поздравляю с днем рождения яркого политика и старожила Государственной думы Владимира Вольфовича. Желаю здоровья и успехов", – написал Собянин в Twitter.

25 апреля 2019 года советскому и российскому политику Владимиру Жириновскому исполнилось 73 года.

Жириновский является основателем партии ЛДПР, членом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).