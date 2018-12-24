Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин утвердил проект планировки участка Северо-Восточной хорды от Лосиноостровской улицы до развязки на пересечении с Открытым шоссе. Постановление об этом было опубликовано на портале мэра и правительства столицы.

В документе отмечается, что на данном участке СВХ проходит с внешней стороны Московского центрального кольца. Помимо строительства участка Северо-Восточной хорды, проект планировки предусматривает создание съездов и выездов с хорды на 5-й проезд Подбельского, а также транспортной развязки на пересечении СВХ с Открытым шоссе.

Мэр столицы также утвердил проект планировки участков улично-дорожной сети в районах Текстильщики и Рязанский. Речь идет о проектируемом проезде №57 и участке 2-го Грайвороновского проезда от Рязанского проспекта до проектируемого проезда №57, уточняется в тексте постановления. Согласно проекту, на этом участке проведут работы по реконструкции с устройством проезжей части. Там также переоборудуют железнодорожный переезд, установят светофоры и обустроят наземные пешеходные переходы.

Постановлением мэра также был утвержден проект планировки отводящего коллектора электроподстанции "Ново-Измайлово". Работы будут проходить в столичном районе Преображенское на территории площадью 1,77 гектара.

Этот проект предполагает строительство коллектора для прокладки кабельных линий распределительной сети напряжением 20 кВ. Эти кабельные линии необходимы для отведения мощности от электроподстанции "Ново-Измайлово", поясняется в документе. Подстанция снабжает электричеством объекты социальной сферы и транспортной инфраструктуры Москвы, включая метро.