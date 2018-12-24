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13:42

Собянин подписал закон о дифференциации штрафов по размещению летних кафе

мэр Москвы Сергей Собянин город

13:42

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин подписал закон о дифференциации штрафов за нарушение требований к размещению летних кафе. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

За нарушение установленных городскими властями сроков монтажа, демонтажа, размещения сезонных кафе на должностных лиц накладывается штраф в 30 тысяч рублей, а на юридических лиц – в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, за размещение сезонного кафе с превышением площади и (или) нарушением места размещения, установленных схемой, с должностных лиц будет взиматься штраф в размере 30 тысяч рублей, а на юридических лиц – 150 тысяч рублей.

Также предлагается наложение штрафов за размещение сезонного кафе, не включенного в схему размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания, за размещение сезонного кафе, не включенного в схему размещения сезонных кафе, в границах улично-дорожной сети, а также за неисполнение законных требований об устранении нарушений.

Период работы сезонных летних кафе завершился 1 ноября. Полностью завершить работы и демонтировать их рестораторы были обязаны до 15 ноября.

По данным специалистов, за последние несколько лет в Москве вырос спрос на аренду коммерческой недвижимости помещений в границах Садового кольца. На улицах Долгоруковская и Новослободская увеличилось количество торговых точек почти на треть. В свою очередь, на Пятницкой с 2015 года число заведений общепита возросло более чем на 25 процентов, а на Большой Дмитровке – более чем наполовину.

Кроме того, на Садовом кольце с 2017 года количество свободных помещений для аренды уменьшилось более чем на треть, а кафе и ресторанов открылось на 35 процентов больше. С 2015 года число летних кафе на благоустроенных улицах выросло почти в полтора раза.

мэр Москвы Сергей Собянин город

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