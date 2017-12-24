24 декабря, 16:59
Фото: ТАСС/Виктор Великжанин
Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку России Елену Шанину. Телеграмма опубликована на официально портале мэра и правительства Москвы.
"Актриса большого таланта и обаяния, вы покорили сердца миллионов зрителей. Ваше яркое театральное творчество украшает и обогащает культурную жизнь Москвы и России. Каждая ваша роль на сцене "Ленкома" – результат огромной внутренней работы и высокого профессионального мастерства. Популярные фильмы с вашим участием входят в золотой фонд отечественного кинематографа", – сказано в поздравлении.
Елена Шанина родилась в Казани 24 декабря 1952 года. Она играет в спектаклях театра "Ленком". Известность актрисе принесла роль Кончиты в спектакле "Юнона и Авось". Сыграла в таких фильмах как "Принцесса цирка", "Все, что ты любишь", "Искушение" и других картинах.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: