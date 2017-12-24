Фото: ТАСС/Виктор Великжанин

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку России Елену Шанину. Телеграмма опубликована на официально портале мэра и правительства Москвы.

"Актриса большого таланта и обаяния, вы покорили сердца миллионов зрителей. Ваше яркое театральное творчество украшает и обогащает культурную жизнь Москвы и России. Каждая ваша роль на сцене "Ленкома" – результат огромной внутренней работы и высокого профессионального мастерства. Популярные фильмы с вашим участием входят в золотой фонд отечественного кинематографа", – сказано в поздравлении.

Елена Шанина родилась в Казани 24 декабря 1952 года. Она играет в спектаклях театра "Ленком". Известность актрисе принесла роль Кончиты в спектакле "Юнона и Авось". Сыграла в таких фильмах как "Принцесса цирка", "Все, что ты любишь", "Искушение" и других картинах.