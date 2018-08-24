Собянин осмотрел ход строительства медицинского комплекса в Коммунарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин осмотрел ход строительства Многопрофильной клинической больницы с родильным домом в Коммунарке.

"Впервые за последние десятилетия в чистом поле возводится крупнейший больничный комплекс в составе детской больницы, взрослой больницы, роддома, диагностического и амбулаторного центров. Первая очередь – больничный и диагностический комплекс – будет введена уже в следующем году, вторая очередь – роддом, амбулаторный центр и детская больница будут введены в 2020 году", – цитирует мэра Агентство "Москва".

По словам Собянина, проект сделан по самым современным технологиям, с самым современным оборудованием. "Будет одним из лучших медицинских комплексов не только в Москве, но и в стране", – отметил мэр. Первых пациентов больница примет уже в 2019 году.

Строительство Медицинского центра "Новомосковский", состоящего из девяти корпусов и рассчитанного на 1016 мест, в поселке Коммунарка началось в ноябре 2016 года.

Строительство учреждения общей площадью 156,1 тысячи квадратных метров ведется в два этапа. В рамках первого этапа с ноября 2016 года по март 2019 года идет строительство палатного корпуса на 606 коек , лечебно-диагностического корпуса, вспомогательного корпуса; патологоанатомического корпуса, а также инженерно-технические сооружения .

В рамках второго этапа с апреля 2016 года по март 2020 года ведется строительство амбулаторного корпуса, детского корпуса на 180 мес, родильного дома, рассчитанного для 130 рожениц, а также инфекционного корпуса, подстанции скорой помощи и различные инженерно-технические сооружения.

Общая строительная готовность объекта на сегодня составляет 43%. Больничный комплекс, включая реанимационные отделения и 30 операционных блоков, будет оснащен самым современным медицинским оборудованием в соответствии с мировыми стандартами. В свою очередь, вертолетная площадка на крыше центра позволит принимать экстренных больных, доставляемых санитарной авиацией.