Два интерактивных киоска установили в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ

Два интерактивных киоска появилось в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ, написал Сергей Собянин в микроблоге в Twitter.

По его словам, "Новая Москва" рассказывает о развитии присоединенных территорий. А "Программа реновации" показывает карты стартовых площадок и домов, которые планируется снести. Кроме того, благодаря этому киоску можно будет узнать об устройстве новых квартир, пояснил мэр столицы.

Павильон вновь открыли в апреле. Он работает с 11:00 до 19:00, понедельник – выходной. Закончить все работы по макету должны в 2020 году, когда площадь арт-объекта превысит отметку в 945 квадратных метров.