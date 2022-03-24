Собянин присвоил статус технопарка типографии "Красный пролетарий"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин распорядился присвоить статус технопарка бывшей типографии "Красный пролетарий" в Тверском районе столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Общая площадь технопарка, расположенного на Краснопролетарской улице, составляет 10,7 тысячи квадратных метров. Расположенные в нем предприятия занимаются разработкой ПО в сфере образования, выпускают научную и учебную литературу. Всего в технопарке находятся 10 резидентов, в числе которых издательство "Просвещение", полиграфическая компания "Репаблика" и другие.

На территории "Красного пролетария" также предусмотрены пространства для тестирования образовательных технологий. Например, в пространстве "Моя Москва" дети могут в игровой форме изучать историю столицы. А в 2019 году там открыли музей учебной литературы, некоторым экспонатам которого порядка 100 лет.

Присвоение предприятию статуса технопарка снизит московскую часть его налоговой нагрузки до 25%. Оно получит льготы по налогу на прибыль, имущество и земельному налогу.

Ранее стало известно, что к началу 2024 года в деревне Крекшино в ТиНАО построят промышленный технопарк. Общая площадь объекта составит свыше 14,5 тысячи квадратных метров. После завершения работ в новом технопарке смогут работать больше 8,4 тысячи человек.