Собянин объяснил отказ от строительства желтой ветки метро в центре Москвы

Два участка Калининско-Солнцевской линии метро не будут соединять через центр Москвы из-за сложности проекта и опасности парализовать движение строительными работами. Об этом заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВ-Центр".
По словам мэра, изначально два участка подземки планировали связать в самом центре города. Однако позже от этой идеи решили отказаться ввиду трудоемкости работ. "Рытье там огромных котлованов на глубине с прокладкой коммуникаций может парализовать всю центральную часть города", − подчеркнул Собянин.
Ранее заммэра по строительству Марат Хуснуллин пояснил, что тоннели для связки двух участков желтой ветки в районе метро "Третьяковская" должны быть очень глубокими, сложными и дорогими.
В августе 2018 года на Калининско-Солнцевской линии открылись семь новых станций. Это "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", а также "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". В перспективе ветку продлят до аэропорта Внуково.
"Москва сегодня": метро придет во Внуково через 4 года
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.