Собянин объяснил отказ от строительства желтой ветки метро в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два участка Калининско-Солнцевской линии метро не будут соединять через центр Москвы из-за сложности проекта и опасности парализовать движение строительными работами. Об этом заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВ-Центр".

По словам мэра, изначально два участка подземки планировали связать в самом центре города. Однако позже от этой идеи решили отказаться ввиду трудоемкости работ. "Рытье там огромных котлованов на глубине с прокладкой коммуникаций может парализовать всю центральную часть города", − подчеркнул Собянин.

Ранее заммэра по строительству Марат Хуснуллин пояснил, что тоннели для связки двух участков желтой ветки в районе метро "Третьяковская" должны быть очень глубокими, сложными и дорогими.

В августе 2018 года на Калининско-Солнцевской линии открылись семь новых станций. Это "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", а также "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". В перспективе ветку продлят до аэропорта Внуково.