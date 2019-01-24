Мэр Москвы поздравил Юрия Башмета с днем рождения

Сергей Собянин поздравил с днем рождения дирижера Юрия Башмета. Телеграмма с поздравлением опубликована на портале мэра и правительства Москвы. Мэр назвал его выдающимся музыкантом, который вносит весомый вклад в развитие российской и мировой культуры.
"Ваше виртуозное мастерство альтиста снискало вам любовь миллионов слушателей и огромное уважение профессионалов. Возглавляемый вами оркестр "Новая Россия" собирает аншлаги в ведущих концертных залах нашей страны и за рубежом, завоевывая все новых поклонников", – сказано в поздравительной телеграмме.
Осенью 2018 года второй концерт фестиваля "Скрипач на все времена" в Большом зале Московской консерватории открыл итальянский коллектив "Солисты Венеции" под руководством Башмета.
Дирижер родился 24 января 1953 года в Ростове-на-Дону. С 1982 года занимается дирижерской деятельностью. Имеет звание народного артиста СССР (1991), Государственную премию СССР (1986), три Государственные премии России (1993, 1995, 2000), орден "За заслуги перед Отечеством" III степени (2002), орден Почета (2008).
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