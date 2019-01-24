Собянин принял ряд кадровых решений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин подписал ряд распоряжений, касающихся кадровых решений. Документы опубликованы на портале мэра и правительства Москвы.
Заместителем руководителя столичного департамента финансов стала Александра Белякова. Контракт с ней заключили на два года, но он не превышает срок полномочий мэра.
Из департамента труда и социальной защиты населения Москвы уволена заместитель руководителя Татьяна Полякова.
Ранее сообщалось, что Собянин назначил председателя Москомстройинвеста, должность заняла Анастасия Пятова. Илью Исаева назначили заместителем руководителя столичного департамента строительства. Должность заместителя начальника Госинспекции по недвижимости досталась Ивану Боброву.
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