Собянин поручил начать подготовку к сельскохозяйственной микропереписи 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин дал поручение начать подготовку к сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.

"В Москве создана комиссия по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы", – рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Комиссию возглавил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк. Всего в нее вошли 14 человек из числа сотрудников Мосгорстата, комитета ветеринарии, МЧС и МВД.

В период с 1 по 30 августа 2021 года префектуры административных округов Москвы зафиксируют число землепользователей, проживающих в столице и владеющих участками, предназначенными и используемыми для производства сельскохозяйственной продукции, либо имеющих сельскохозяйственных животных.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись проводится не реже чем один раз в 10 лет. Спустя 5 лет организовывают микроперепись, выборочное федеральное статистическое наблюдение. Выборка включает не менее 30% объектов.

В ноябре 2020 года стало известно, что Минсельхоз разрабатывает поправки в Земельный кодекс, согласно которым земельные участки, пригодные для выращивания органических культур, могут отнести к категории особо ценных сельскохозяйственных земель. На них будет запрещена застройка.

