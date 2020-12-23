Собянин поручил начать подготовку к сельскохозяйственной микропереписи 2021 года

14:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин дал поручение начать подготовку к сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.
"В Москве создана комиссия по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы", – рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы.
Комиссию возглавил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк. Всего в нее вошли 14 человек из числа сотрудников Мосгорстата, комитета ветеринарии, МЧС и МВД.
В период с 1 по 30 августа 2021 года префектуры административных округов Москвы зафиксируют число землепользователей, проживающих в столице и владеющих участками, предназначенными и используемыми для производства сельскохозяйственной продукции, либо имеющих сельскохозяйственных животных.
Всероссийская сельскохозяйственная перепись проводится не реже чем один раз в 10 лет. Спустя 5 лет организовывают микроперепись, выборочное федеральное статистическое наблюдение. Выборка включает не менее 30% объектов.
В ноябре 2020 года стало известно, что Минсельхоз разрабатывает поправки в Земельный кодекс, согласно которым земельные участки, пригодные для выращивания органических культур, могут отнести к категории особо ценных сельскохозяйственных земель. На них будет запрещена застройка.
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