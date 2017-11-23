Собянин не захотел претендовать на пост главы кабмина РФ

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что не хотел бы претендовать на пост главы правительства России.

"Я работал в администрации президента, я работал в аппарате правительства. Я считаю, что это такая тяжелая неблагодарная работа. Поэтому, если можно, это не для меня", – сказал он в эфире радио "Говорит Москва".

Глава города добавил, что ему комфортно работать на должности мэра.

"Я считаю, что это мужская работа, можно реализовать интересные проекты", – пояснил Собянин.

Накануне мэр Москвы провел прием граждан по поручению президента России Владимира Путина. Личные встречи прошли в приемной главы РФ.