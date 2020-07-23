Концепцию развития Гребного канала подготовят к концу 2020 – началу 2021 года

17:27
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Сергей Собянин рассказал, что концепция развития Гребного канала будет готова к концу 2020 – началу 2021 года.
"Мы разрабатываем концепцию развития Гребного канала, всей территории, которая вокруг него находится", – сказал мэр Москвы в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что в него входит гигантская территория, весомая часть которой требует внимания.
"Эта концепция разрабатывается с местными депутатами, с жителями. Надеюсь, что эту работу мы в этом или начале следующего года закончим", – сообщил глава города.
В то же время, по словам Собянина, происходит разработка концепция развития Мнёвниковской поймы. Там планируется создать природно-спортивный кластер.
Ранее стало известно, что в Мнёвниковской пойме планируют создать 29 тысяч рабочих мест. Сообщается, что это входит в концепцию интеграции данной территории в активную городскую жизнь.
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