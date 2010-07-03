Собянин поздравил с днем рождения народного артиста Льва Прыгунова

Фото: Фото:ТАСС/Светлана Холявчук

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста России Льва Прыгунова. Телеграмма опубликована на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Собянин назвал Прыгунова актером большого таланта. По его словам, артист сыграл десятки замечательных ролей в популярных фильмах, на которых выросло несколько поколений зрителей.

Лев Прыгунов родился в 1939 году в Алма-Ате. После школы он два года учился в Алма-Атинском педагогическом институте на биологическом факультете, а после уехал в Ленинград, где окончил институт театра, музыки и кинематографии.

В 1963 году он стал актером Центрального детского театра в Москве, а затем выступал на сценах Московского драматического театра имени Станиславского и Театра-студии киноактера.

Актер снимался в картинах "Утренние поезда", "Они шли на Восток", "Дети Дон Кихота", "Без права на ошибку", "Трактир на Пятницкой" и других.

В 2011 году он выпустил книгу воспоминаний "Сергей Иванович Чудаков и др.", посвященную дружбе с поэтом Сергеем Чудаковым, а в 2017 году вышел его роман "Азиатское детство Ивана Ташкентского" о военном и послевоенном времени.