Собянин поздравил с днем рождения народного артиста Льва Прыгунова

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста России Льва Прыгунова. Телеграмма опубликована на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Собянин назвал Прыгунова актером большого таланта. По его словам, артист сыграл десятки замечательных ролей в популярных фильмах, на которых выросло несколько поколений зрителей.
Лев Прыгунов родился в 1939 году в Алма-Ате. После школы он два года учился в Алма-Атинском педагогическом институте на биологическом факультете, а после уехал в Ленинград, где окончил институт театра, музыки и кинематографии.
В 1963 году он стал актером Центрального детского театра в Москве, а затем выступал на сценах Московского драматического театра имени Станиславского и Театра-студии киноактера.
Актер снимался в картинах "Утренние поезда", "Они шли на Восток", "Дети Дон Кихота", "Без права на ошибку", "Трактир на Пятницкой" и других.
В 2011 году он выпустил книгу воспоминаний "Сергей Иванович Чудаков и др.", посвященную дружбе с поэтом Сергеем Чудаковым, а в 2017 году вышел его роман "Азиатское детство Ивана Ташкентского" о военном и послевоенном времени.
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