Собянин провел заседание комиссии Госсовета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин в режиме видеоконференции провел заседание комиссии Госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление". На нем присутствовали помощник президента России, секретарь Государственного совета Игорь Левитин, министр экономического развития России Максим Решетников и другие, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Левитин отметил, что кабмину совместно с комиссиями Госсовета по определенным направлениям необходимо до 4 апреля утвердить методики для выявления эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти регионов России.

"Сегодня наша комиссия рассмотрела проекты методик оценки эффективности работы губернаторов, разработанные правительством России, и согласовала их. Новые методики позволяют оценивать реальное положение дел по двум десяткам ключевых показателей – от темпов роста доходов людей до цифровой зрелости органов власти", – отметил Собянин.

Он добавил, что при разработке методик учитывались пожелания глав регионов. При этом методики обращают внимание властей на проблемы, беспокоящие жителей.

Уточняется, что в ходе заседания были озвучены замечания по методикам. Их, в свою очередь, должно учесть Минэкономразвития при подготовке проекта нормативного правового акта правительства РФ по их утверждению.

Ранее Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по противодействию распространению COVID-19. В ходе встречи участники обсудили темпы и прогнозы распространения коронавируса в субъектах РФ, управление коечным фондом, госпитализацию пациентов из групп риска.

