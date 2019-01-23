Ректор МГУ поблагодарил Собянина за поддержку на ЧМ-2018

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Виктор Садовничий поблагодарил Сергея Собянина за поддержку МГУ имени Ломоносова во время чемпионата мира по футболу.

"Главная площадка для болельщиков – фан-зона – была возле главного здания МГУ. Проделана большая работа по организации жизни университета в новых условиях, но я огромную благодарность хотел выразить Москве, вам, Сергей Семенович, за ту огромную помощь, которую вы оказали в этот момент и, главное, после, приведя территорию МГУ в состояние, которого раньше не было", – цитирует Агентство "Москва" Садовничего, который выступил на заседании попечительского совета вуза.

Ранее сообщалось, что почти два миллиона человек посетили фестиваль болельщиков ЧМ-2018 на Воробьевых горах. Матчи там посмотрели 1 862 000 зрителей. А с учетом всех мероприятий фестиваль болельщиков FIFA в Москве посетили 1 912 200 человек. На фестивале состоялось 62 трансляции игр чемпионата. На открытии фестиваля здесь можно было увидеть Кубок мира FIFA. Фестиваль посещали Александр Кержаков, Марсель Десайи и Златан Ибрагимович.

Фан-зона на Воробьевых горах стала лидером по популярности среди фан-зон городов, принимающих мундиаль. Ежедневно на ней было порядка 80 тысяч человек.

В октябре прошлого года совет FIFA признал чемпионат мира по футболу 2018, прошедший в России, лучшим в истории. Главного тренера российской команды Станислава Черчесова номинировали на звание тренера года FIFA. На чемпионате сборная России под его руководством впервые в истории дошла до 1/4 финала.