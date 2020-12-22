Сергей Собянин принял участие в подготовке к заседанию Госсовета

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в совещании комиссии по подготовке к заседанию Государственного совета России. Мероприятие состоялось в столице. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Заседание Госсовета, на котором спикеры обсудят стратегию развития России до 2030 года и национальные проекты, запланировано на 23 декабря. В нем примут участие представители администрации президента, главы регионов, министры, спикеры обеих палат парламента.

Впервые в этом году Госсовет соберется в качестве конституционного органа государственной власти.

Ранее Владимир Путин утвердил состав Государственного совета РФ. Его возглавил сам президент.

До этого глава государства подписал закон о Государственном совете РФ, по которому определяется его место в системе органов публичной власти. Госсовет является конституционным госорганом, который формирует президент для обеспечения согласованной работы органов власти.