Собянин поздравил энергетиков столицы с профессиональным праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Мэр Москвы Сергей Собянин направил поздравления с профессиональным праздником столичным энергетикам. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Градоначальник отметил, что именно благодаря этим людям в столице всегда тепло и светло.

"А на Новый год, когда все отдыхают, у вас самая горячая пора – двойная нагрузка. Спасибо за то, что поддерживаете наше праздничное настроение и домашний уют. Желаю счастья", – сообщил мэр.

День энергетика – профессиональный праздник всех работников энергетической промышленности. Он отмечается ежегодно 22 декабря.

Ранее Собянин рассказал об уникальном проекте в московской энергетике. Он уточнил, что технология, основанная на использовании сверхпроводников, была создана в одном из технопарков столицы.