Собянин поздравил московских энергетиков с профессиональным праздником

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Сергей Собянин поздравил энергетиков столицы с профессиональным праздников 22 декабря. Свои пожелания мэр Москвы опубликовал на странице странице в Twitter.

"Поздравляю московских энергетиков с профессиональным праздником. Наша энергосистема – одна из самых крупных и надежных в мире благодаря вам. Спасибо за свет и тепло от меня и от всех москвичей!" – говорится в поздравлении.

Ранее работников столичных энергетических компаний уже поздравил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

День энергетика отмечается в России ежегодно 22 декабря. Праздник учредили в 1980 году. Поздравления в этот день принимают все работники энергетической промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии.