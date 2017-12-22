Утвержден проект планировки участка ТПК между "Текстильщиками" и "Карачарово"

22 декабря, 15:27
Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий
Утвержден проект планировки территории участка проектируемой линии Третьего пересадочного контура (ТПК) метро между станциями "Текстильщики" и "Карачарово". Соответствующие постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
"Утвердить проект планировки территории линейного объекта – участка проектируемой линии метрополитена Третий пересадочный контур от проектируемой станции "Текстильщики" до проектируемой станции "Карачарово", – говорится в постановлении, передает Агентство "Москва".
Территория проекта планировки расположена в границах районов Текстильщики и Нижегородский. Участок протяженностью 3 километра проектируется в подземном исполнении от Волгоградского проспекта вдоль ул. Люблинская и ул. Газгольдерная до Рязанского проспекта.
Ранее в декабре заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин осмотрел ход строительства станции "Карачарово".
Уникальный объект строится на базе станции МЦК Нижегородская и железнодорожной платформы Карачарово. По замыслу проектировщиков каждый час он будет пропускать до 90 тысяч пассажиров. Через него москвичи смогут пройти к автобусам, электричкам, поездам МЦК, а также к Кожуховской и второй кольцевой линиям метро.
Как считают в столичном правительстве, новый ТПУ войдет в пятерку самых востребованных в городе.
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