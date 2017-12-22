Учащимся ординатур предоставят льготы на проезд в общественном транспорте

22 декабря, 14:57
Фото: ТАСС/Владимир Яроцкий
Сергей Собянин подписал постановление о предоставлении льготы на проезд в общественном транспорте Москвы учащимся ординатур в столичных вузах. Соответствующий документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
С 1 марта льготные билеты получат обучающиеся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры в столичных вузах.
Также на льготы смогут рассчитывать жители Москвы, учащиеся за пределами территории столицы в вузах, имеющих государственную аккредитацию по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и ординатуры.
Ранее в ходе лекции в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова мэр Москвы пообещал учащимся ординатуры ввести льготы на покупку проездных на общественный транспорт столицы.
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