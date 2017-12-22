Собянин поздравил с днем рождения писателя Эдуарда Успенского

22 декабря, 11:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин поздравил с днем рождения писателя и сценариста Эдуарда Успенского. Поздравительная телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.
"Классик детской литературы, вы вписали много ярких страниц в летопись отечественной культуры, завоевали искреннюю любовь юной и самой взыскательной аудитории. Несколько поколений читателей выросли на ваших добрых и остроумных произведениях, многие из которых легли в основу популярнейших мультфильмов", – говорится в документе.
Мэр напомнил о таких героях, созданных Успенским, как Чебурашка и кот Матроскин. По его словам, они давно сошли с книжных страниц, кино- и телеэкранов и стали друзьями миллионов детей в России и за рубежом.
Детский писатель и сценарист Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года. Уже в старших классах школы он начал писать стихи и рассказы, а в студенческие годы продолжил заниматься литературным творчеством.
Широкую известность Успенский получил как автор произведений для детей. Огромную популярность получили его книги "Крокодил Гена и его друзья", "Вниз по волшебной реке", "Каникулы в Простоквашине", "Дядя Федор, пес и кот", а также "Чебурашка и его друзья", "Наследство Бахрама" и "Отпуск крокодила Гены", написанные совместно с Романом Качановым.
Также Успенский был сценаристом известных мультфильмов о крокодиле Гене и Чебурашке, о приключениях друзей из Простоквашина и других. Произведения автора издавались на 25 иностранных языках.
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