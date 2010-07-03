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Общество

11:45

Собянин поздравил с днем рождения поэта-песенника Николая Добронравова

мэр Москвы Сергей Собянин общество культура

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Сергей Собянин поздравил с 91-летием советского и российского поэта-песенника Николая Добронравова. Поздравление опубликовано в официальном аккаунте мэра города в Instagram.

"Стихи Николая Николаевича Добронравова попадают прямо в сердце. В них столько мудрости, душевности и жизненной правды. А когда они ложатся на музыку его чудесной супруги Александры Николаевны – это хит на все времена", – написал мэр города.

Собянин вспомнил знаменитую песню про олимпийского Мишку, отметив, что она вызывает слезы даже у тех, "кто никогда не видел Олимпиаду-80". Мэр города также выделил композицию "Трус не играет в хоккей", добавив, что она до сих пор популярна у россиян и "поднимает стадионы".

"В день рождения большого поэта я желаю ему и супруге крепкого здоровья. Мы вас любим!" – заключил мэр столицы.

Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде. В 1950 году он окончил школу-студию МХАТ. Добронравов является автором песен "Птица счастья", "Беловежская пуща", "Трус не играет в хоккей", "И вновь продолжается бой" и других не менее популярных композиций.

Музыку на слова Добронравова в разные годы сочиняли многие прославленные композиторы: Микаэл Таривердиев, Арно Бабаджанян, Аркадий Островский, Евгений Мартынов, Эдуард Колмановский.

Но именно творческий союз с супругой, композитором Александрой Пахмутовой, принес множество произведений, любимых миллионами слушателей. Сегодня песни на стихи Добронравова исполняли и продолжают исполнять практически все мэтры российской эстрады.

"Песни нашего кино": песни на стихи Николая Добронравова

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