Собянин поблагодарил Калину за работу главой департамента образования и науки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил Исаака Калину за работу в качестве главы столичного департамента образования и науки. Об этом глава города сообщил на своей странице ВКонтакте.

Он отметил, что благодаря деятельности Калины столичное образование стало одним из лучших в мире. Собянин сообщил, что экс-глава столичного департамента образования и науки будет работать советником мэра Москвы.



Ранее Собянин подписал указ об освобождении Калины от должности руководителя департамента образования и науки Москвы. Он ушел с поста по собственному желанию для перехода на другую работу. В этой должности Калина работал с 2010 года.

На его место назначен Александр Молотков. Он работал заместителем главы столичного департамента образования и науки. Он был принят на государственную гражданскую службу в городской департамент образования и науки в ноябре 2011 года.