Почти 2 тысячи предприятий работает в технопарках столицы

В технопарках Москвы работает около 2 тысяч предприятий. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе посещения технопарка "Текон", расположенного в районе Хорошево-Мневники.
"В целом у нас в городе работают в технопарках уже около 2 тысяч предприятий – в основном это малые и средние предприятия – и больше 50 тысяч человек. Все технопарки у нас заполнены почти до отказа – заполняемость 95 процентов – больше, чем в офисах и торговых центрах", – сказал Собянин.
В ходе посещения технопарка "Текон", в котором сосредоточены направления по производству оборудования для предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, мэр отметил, насколько это значимо для города. По словам Собянина, в технопарке очень много технологий, которые направлены на создание так называемого умного города.
"Текон", расположенный на 3-й Хорошевской улице, занимает 0,71 гектара. Площадь помещений составляет 12,95 тысячи квадратных метров.
В технопарке работает 500 человек. Они выпускают контроллеры, цифровые микросхемы, микро-электронные компоненты и прочее оборудование для предприятий топливно-энергетического комплекса и ЖКХ.
Основными заказчиками четырех предприятий-резидентов являются ПАО "МОЭК" и ПАО "Мосэнерго".
На базе технопарка также сформирован отраслевой кластер. В нем осуществляются все стадии производства: от разработки технологий до поставки готового решения заказчику.
В планах ремонт производственных помещений технопарка площадью более двух тысяч квадратных метров. Кроме того, к июню текущего года руководство "Текона" собирается расширить производство контроллеров. Ориентировочный объем инвестиций составляет 328 миллионов рублей.
В Москве создана комплексная система поддержки предприятий и инвесторов в реальном секторе экономики города. Она включает льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество, а также снижение ставок арендной платы за землю. Это позволяет предприятиям и инвесторам снизить налоговую нагрузку на 17-25%.
Сейчас в 34 столичных технопарках, общей площадью 600 гектаров, работают более 1950 компаний, имеющих 52 тысячи сотрудников. За последние годы объем инвестиций в создание и развитие инфраструктуры технопарков составил порядка 20 миллиардов рублей.
Ранее Мосгордума утвердила создание инновационного кластера. Принятый документ устанавливает правовые основы создания и функционирования инновационного кластера города, дает определения основных понятий, закрепляет цели и задачи деятельности.
Собянин принял решение увеличить объемы поддержки резидентов технопарков
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.