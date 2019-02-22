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15:18

Почти 2 тысячи предприятий работает в технопарках столицы

мэр Москвы Сергей Собянин технологии

15:18

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В технопарках Москвы работает около 2 тысяч предприятий. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе посещения технопарка "Текон", расположенного в районе Хорошево-Мневники.

"В целом у нас в городе работают в технопарках уже около 2 тысяч предприятий – в основном это малые и средние предприятия – и больше 50 тысяч человек. Все технопарки у нас заполнены почти до отказа – заполняемость 95 процентов – больше, чем в офисах и торговых центрах", – сказал Собянин.

В ходе посещения технопарка "Текон", в котором сосредоточены направления по производству оборудования для предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, мэр отметил, насколько это значимо для города. По словам Собянина, в технопарке очень много технологий, которые направлены на создание так называемого умного города.

"Текон", расположенный на 3-й Хорошевской улице, занимает 0,71 гектара. Площадь помещений составляет 12,95 тысячи квадратных метров.

В технопарке работает 500 человек. Они выпускают контроллеры, цифровые микросхемы, микро-электронные компоненты и прочее оборудование для предприятий топливно-энергетического комплекса и ЖКХ.

Основными заказчиками четырех предприятий-резидентов являются ПАО "МОЭК" и ПАО "Мосэнерго".

На базе технопарка также сформирован отраслевой кластер. В нем осуществляются все стадии производства: от разработки технологий до поставки готового решения заказчику.

В планах ремонт производственных помещений технопарка площадью более двух тысяч квадратных метров. Кроме того, к июню текущего года руководство "Текона" собирается расширить производство контроллеров. Ориентировочный объем инвестиций составляет 328 миллионов рублей.

В Москве создана комплексная система поддержки предприятий и инвесторов в реальном секторе экономики города. Она включает льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество, а также снижение ставок арендной платы за землю. Это позволяет предприятиям и инвесторам снизить налоговую нагрузку на 17-25%.

Сейчас в 34 столичных технопарках, общей площадью 600 гектаров, работают более 1950 компаний, имеющих 52 тысячи сотрудников. За последние годы объем инвестиций в создание и развитие инфраструктуры технопарков составил порядка 20 миллиардов рублей.

Ранее Мосгордума утвердила создание инновационного кластера. Принятый документ устанавливает правовые основы создания и функционирования инновационного кластера города, дает определения основных понятий, закрепляет цели и задачи деятельности.

Собянин принял решение увеличить объемы поддержки резидентов технопарков

мэр Москвы Сергей Собянин технологии

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