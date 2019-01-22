Собянин призвал провести дополнительную экспертизу по дому Булошникова

Дому купца Булошникова на Большой Никитской необходима дополнительная экспертиза. Об этом написал Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Как подчеркнул мэр, публичные слушания о судьбе дома Булошникова были "жаркими". "Одни утверждали, что это исторически ценный объект. Другие доказывали, что после многочисленных реконструкций – это просто новодел на месте бывшего купеческого дома", – пояснил Собянин.
Мнения о том, будут ли сносить здание, также разделились, отметил мэр. По его словам, если одни предупреждают, что увеличение максимальной высоты до 32 метров нарушит облик исторической улицы в центре Москвы, то другие утверждают, что на Большой Никитской уже немало зданий выше этой отметки.
Собянин предложил "спокойно проанализировать" все доводы и аргументы, провести дополнительную экспертизу и уже на ее основе принять окончательное решение.
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов поддержал решение мэра.
"Это абсолютно правильная история. Понятно, что нужно сохранить фасад. А если нужно поднимать этажность, то ее нужно спрятать, как это делают в Петербурге. Так, что бы с улицы впечатление было о трехэтажном доме. Такие вопросы решаются, просто нужно больше вкладывать в архитектурные изощрения. Но и дом – это хорошая инвестиция на этом самом месте", – сказал Венедиктов.
Ранее сообщалось о завершении реставрационных работ в особняке Морозовой на Смоленском бульваре. Зданию вернули исторический облик. Реставраторы очистили колонны портика и отремонтировали портал главного входа. Они также воссоздали утраченный лепной декор мезонина в виде львиных голов, рассказали в Мосгорнаследии.
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