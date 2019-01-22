Собянин призвал провести дополнительную экспертизу по дому Булошникова

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Дому купца Булошникова на Большой Никитской необходима дополнительная экспертиза. Об этом написал Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Как подчеркнул мэр, публичные слушания о судьбе дома Булошникова были "жаркими". "Одни утверждали, что это исторически ценный объект. Другие доказывали, что после многочисленных реконструкций – это просто новодел на месте бывшего купеческого дома", – пояснил Собянин.

Мнения о том, будут ли сносить здание, также разделились, отметил мэр. По его словам, если одни предупреждают, что увеличение максимальной высоты до 32 метров нарушит облик исторической улицы в центре Москвы, то другие утверждают, что на Большой Никитской уже немало зданий выше этой отметки.

Собянин предложил "спокойно проанализировать" все доводы и аргументы, провести дополнительную экспертизу и уже на ее основе принять окончательное решение.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов поддержал решение мэра.

"Это абсолютно правильная история. Понятно, что нужно сохранить фасад. А если нужно поднимать этажность, то ее нужно спрятать, как это делают в Петербурге. Так, что бы с улицы впечатление было о трехэтажном доме. Такие вопросы решаются, просто нужно больше вкладывать в архитектурные изощрения. Но и дом – это хорошая инвестиция на этом самом месте", – сказал Венедиктов.

Ранее сообщалось о завершении реставрационных работ в особняке Морозовой на Смоленском бульваре. Зданию вернули исторический облик. Реставраторы очистили колонны портика и отремонтировали портал главного входа. Они также воссоздали утраченный лепной декор мезонина в виде львиных голов, рассказали в Мосгорнаследии.