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15:17

Собянин пригласил школьников и студентов на форум "Молодой предприниматель Москвы"

мэр Москвы Сергей Собянин город экономика

15:17

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юля Иванко

Сергей Собянин позвал учащихся школ и вузов принять участие в молодежном форуме "Молодой предприниматель Москвы". Об этом он написал на своей странице в Twitter.


Мероприятие состоится в ближайшую пятницу. По словам главы города, успешные практики дадут рекомендации и кейсы по развитию бизнеса. Желающие могут пройти бесплатную регистрацию на сайте форума.

Ранее сообщалось, что для участников форума "Молодой предприниматель Москвы" в "Мегаспорте" организуют лекции и семинары по развитию бизнеса, вести которые будут известные предприниматели и бизнес-тренеры. Перед публикой выступят 25/17, Тима Белорусских, "Моя Мишель", The Hatters и другие.

мэр Москвы Сергей Собянин город экономика

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