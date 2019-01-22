Собянин пригласил школьников и студентов на форум "Молодой предприниматель Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юля Иванко

Сергей Собянин позвал учащихся школ и вузов принять участие в молодежном форуме "Молодой предприниматель Москвы". Об этом он написал на своей странице в Twitter.

25 января пройдет первый молодежный форум "Молодой предприниматель Москвы". Это рекомендации и кейсы по развитию бизнеса от успешных практиков. Ждем школьников и студентов, регистрация бесплатная: https://t.co/r6LvQCU8Ez — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 22 января 2019 г.



Мероприятие состоится в ближайшую пятницу. По словам главы города, успешные практики дадут рекомендации и кейсы по развитию бизнеса. Желающие могут пройти бесплатную регистрацию на сайте форума.

Ранее сообщалось, что для участников форума "Молодой предприниматель Москвы" в "Мегаспорте" организуют лекции и семинары по развитию бизнеса, вести которые будут известные предприниматели и бизнес-тренеры. Перед публикой выступят 25/17, Тима Белорусских, "Моя Мишель", The Hatters и другие.