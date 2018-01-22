Власти столицы готовы выделять гранты для обучения наблюдателей на выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности выдавать гранты Общественной палате (ОП) столицы для обучения наблюдателей на выборах президента России, которые состоятся 18 марта 2018 года. Об этом он сообщил в ходе собрания ОП Москвы.

"Мы Общественной палате готовы давать гранты, но я не готов давать гранты каким-то общественным организациям – посредники между Общественной палатой и наблюдателями. Давайте тогда мы сделаем чистый эксперимент: чтобы отдельные граждане, а не какие-то организации, заявлялись на сайт Общественной палаты, чтобы мы их обучали, несли реальную ответственность", – сказал столичный градоначальник, передает Агентство "Москва".

Мэр также отметил, что город обладает достаточными возможностями для контроля голосования.

Ранее сообщалось, что в состав участковых избирательных комиссий (УИК) в Москве на выборах президента РФ войдут более 43 тысяч человек.

К выборам президента РФ в Москве откроются чуть более 3,6 тысячи избирательных участков, в их числе 180 "закрытых" участков в больницах и следственных изоляторах.