Собянин поддержал ряд инициатив Общественной палаты города

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин поддержал создание нового сервиса "Электронный дом" для проведения электронных собраний собственников и жителей многоквартирных домов, опросов и информирования. Предложение выдвинула городская Общественная палата.

В соответствии с Жилищным кодексом, электронные голосования можно использовать, если решение было принято на очном собрании жителей, заявил мэр Москвы. В таком случае в дальнейшем все решения в электронной форме могут быть легитимными, добавил он. При отсутствии такого решения наличие электронной площадки для жителей все равно будет плюсом, считает Собянин. По его мнению, переход от очных собраний к электронным вряд ли станет массовым, но отдельные площадки нужно создавать.

Столичные власти помогут реализовать идею ОП города. "Создание электронной площадки, технологии – мы все это сделаем. Но вместе с вами нам нужно очень четко с самого начала определиться – все такого рода процедуры должны быть по инициативе самих граждан. Они должны быть на основе их решения. И никакой кампанейщины здесь не должно быть", – цитирует мэра Агентство "Москва".

Проект "Электронный дом" презентовал председатель комиссии по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления палаты Александр Козлов. По его словам, голосование по программе реновации было эффективным, и результаты по итогам в "Активном гражданине" жители оценили положительно. Козлов полагает, что помимо классических форм нужно дополнить эту форму электронными возможностями общения как через конференции, так и через электронную площадку для голосования.

Он отметил, что сейчас общие собрания собственников проводить сложно: часть жителей сдает свои квартиры, так что с ними сложно связаться. Помимо этого, зачастую на собраниях нет кворума, возникают сложности с подсчетом голосов и составлением протоколов собраний. Перед выдвижением инициативы нужно провести круглые столы с участием экспертов и активных жителей, подчеркнул Козлов.

Собянин также заявил о необходимости дальнейшего развития портала "Активный гражданин", который оказался востребованным при голосовании по программе реновации. Мэр пояснил, что без этой площадки многие проблемы не решали бы так быстро, активно и прозрачно. Он напомнил, что в этом году портал перевели на блокчейн-систему с защитой голосования. Собянин готов выслушать предложения по иным вариантам расширения возможностей этой площадки.

А заместитель председателя палаты Арина Шарапова предложила создать в столице сайт с городскими мероприятиями для пенсионеров. Называться он будет "Возраст.нет". Одним из главных направлений станет укрепление здоровья: к примеру, в зарядках можно легко принять участие, рассказала Шарапова. Важно также общение.

"Еще одно – общение и социальная активность, потому что известно, что одиночество – это путь к забвению. Это, конечно, фестивали, которые Москва проводит, с песнями и танцами. Я предлагаю назвать данный проект "Город долголетия", – заявила Шарапова.

Собянин поддержал идею. "Давайте мы начнем с эксперимента: посмотрим, как это работает на школьной площадке, в музыкальной школе, в доме культуры, в учреждениях спорта и ряде других направлений ключевых, которые особенно востребованы людьми пожилого возраста. Наработав опыт, мы с каждым днем будем расширять и расширять возможности таких площадок и количество людей, вовлеченных в эту программу. Сама программа, на мой взгляд, чрезвычайно интересна. По крайней мере, мы сделаем все возможное, чтобы ваши предложения воплотились в жизнь", – сказал мэр.

Мэр также заявил о готовности выдавать гранты ОП для обучения наблюдателей на выборах президента России. "Мы Общественной палате готовы давать гранты, но я не готов давать гранты каким-то общественным организациям – посредники между Общественной палатой и наблюдателями. Давайте тогда мы сделаем чистый эксперимент: чтобы отдельные граждане, а не какие-то организации, заявлялись на сайт Общественной палаты, чтобы мы их обучали, несли реальную ответственность", – отметил Собянин.