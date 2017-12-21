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Мэр Москвы

21 декабря, 20:26

Собянин подписал постановление об увеличении грантов столичным школам

мэр Москвы Сергей Собянин образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин подписал распоряжение, устанавливающее размер грантов мэра столицы в сфере образования по итогам каждого учебного года. Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"170 грантов за достижение высоких результатов в образовательной деятельности на общую сумму 2,6 миллиарда рублей (20 грантов – по 30 миллионов рублей каждый, 50 грантов – по 20 миллионов, 100 грантов – по 10 миллионов)", – сказано в постановлении.

Школы смогут потратить деньги на стимулирующие выплаты работникам. При этом образовательное учреждение будет подписывать договор с профильным департаментом столичного правительства.

Школы, получившие гранты в за прошедший учебный год получат перерасчет в связи с изменением объемов грантов после утверждения постановления. Данный пункт вступает в силу со дня подписания документа, а распоряжение в целом начнет действовать с 1 января 2018 года.

Ранее сообщалось, что правительство приняло решение вдвое увеличить гранты образовательным учреждениям. Мотивировать школы к новым достижениям должен рейтинг, который составляют с 2011 года. В нем учитывают развитие талантов максимального количества учеников, работу дошкольных групп, профилактику правонарушений и другие успех учреждений.

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