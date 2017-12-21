Собянин утвердил проекты планировки нескольких столичных объектов

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым утвердил проект планировки территории спортивно-оздорови­тельного парка "Красная Пахра". Документ опубликован на сайте мэра и правительства столицы.

"Утвердить проект планировки территории спортивно-оздорови­тельного парка "Красная Пахра" – говорится в постановлении.

Территория проекта планировки расположена в северо-восточной части поселения Краснопахорское в Москве, в долине реки Пахра. Площадь проектируемой территории составляет 115 гектар.

Столичный градоначальник также подписал постановление, которым утвердил проект планировки территории кабельной линии 110 кВ "Тропарево-Теплый Стан №1, №2".

Территория подготовки проекта планировки территории линейного объекта расположена в границах районов Теплый Стан и Обручевский города Москвы в Западном административном округе и в границах поселения Мосрентген в Новомосковском административном округе. Площадь проектируемой территории составляет 7,64 гектар.