Собянин утвердил проекты планировки нескольких столичных объектов

21 декабря, 09:50
Фото: depositphotos/wujekspeed
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым утвердил проект планировки территории спортивно-оздоровительного парка "Красная Пахра". Документ опубликован на сайте мэра и правительства столицы.
"Утвердить проект планировки территории спортивно-оздоровительного парка "Красная Пахра" – говорится в постановлении.
Территория проекта планировки расположена в северо-восточной части поселения Краснопахорское в Москве, в долине реки Пахра. Площадь проектируемой территории составляет 115 гектар.
Столичный градоначальник также подписал постановление, которым утвердил проект планировки территории кабельной линии 110 кВ "Тропарево-Теплый Стан №1, №2".
Территория подготовки проекта планировки территории линейного объекта расположена в границах районов Теплый Стан и Обручевский города Москвы в Западном административном округе и в границах поселения Мосрентген в Новомосковском административном округе. Площадь проектируемой территории составляет 7,64 гектар.
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