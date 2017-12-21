Сергей Собянин внес изменения в программу Москвы "Жилище"

21 декабря, 08:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Семьям, принятым по месту жительства на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и приобретающим помещения из жилфонда столицы, окажут поддержку. Соответствующие изменения в программу Москвы "Жилище" на 2012-2018 годы внес Сергей Собянин. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
Теперь семья, имеющая трех и более детей (либо ребенка-инвалида), может рассчитывать на списание 30 процентов от выкупной стоимости приобретаемого жилья.
Также 30 процентов стоимости спишут для семей, в которых в период действия договора купли-продажи с рассрочкой платежа, родился или был усыновлен третий ребенок (или последующие дети), либо один из детей был признан инвалидом. При этом размер списания не может превышать остатка невыплаченной стоимости.
Ранее Владимир Путин назвал стратегической задачей повышение доступности жилья для россиян. Глава государства заявил об этом на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: