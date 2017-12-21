Сергей Собянин внес изменения в программу Москвы "Жилище"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Семьям, принятым по месту жительства на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и приобретающим помещения из жилфонда столицы, окажут поддержку. Соответствующие изменения в программу Москвы "Жилище" на 2012-2018 годы внес Сергей Собянин. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Теперь семья, имеющая трех и более детей (либо ребенка-инвалида), может рассчитывать на списание 30 процентов от выкупной стоимости приобретаемого жилья.

Также 30 процентов стоимости спишут для семей, в которых в период действия договора купли-продажи с рассрочкой платежа, родился или был усыновлен третий ребенок (или последующие дети), либо один из детей был признан инвалидом. При этом размер списания не может превышать остатка невыплаченной стоимости.

Ранее Владимир Путин назвал стратегической задачей повышение доступности жилья для россиян. Глава государства заявил об этом на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.