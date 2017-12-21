Утверждены границы охранной зоны объектов археологического наследия в Митине

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Сергей Собянин утвердил границы охранной зоны объектов археологического наследия в южной части Митино, в пойме ручья Барышиха и на исторической территории села

Спас. Распоряжение опубликовано на сайте мэра Москвы.

Также утверждены границы зоны регулирования застройки и хозяйс­твенной деятельности объектов археологического наследия, режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам.

Изменения внесены в соответствующее постановление. Контроль за выполнением возложен на заммэра по вопросам социального развития Леонида Печатникова.

В 2018 году в Митине планируют открыть спортивный комплекс с биатлонным тиром. Объект будет расположен на улице Барышиха.