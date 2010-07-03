Москвичей пригласили проголосовать за лучший строительный объект 2018 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин пригласил горожан поучаствовать в голосовании за лучший строительный объект столицы 2018 года на портале "Активный гражданин".

"Давайте выберем лучший строительный объект Москвы 2018 года. В конкурсе участвуют станции московского метро, школы, детсады, спортивные объекты, поликлиники, жилые дома и другие", – написал Собянин в Twitter.

Мэр отметил, что уже поступило 107 заявок. Проголосовать могут все желающие до 31 июля.

Как стало известно ранее, к проекту присоединилось более 2,2 миллиона человек за пять лет.

С помощью "Активного гражданина" жители столицы постоянно благоустраивают город и прилегающие к нему территории. Только благодаря участникам проекта за пять лет было благоустроено более 100 парков.

