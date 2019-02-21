Предложения ОП усилят контроль качества дошкольного питания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин заявил, что держит на контроле ситуацию с пищевыми отравлениями в детских садах. Об этом он написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Мэр рассказал, что сегодня прошло заседание Общественной палаты Москвы насчет этого вопроса. "С первого дня держу эту ситуацию под контролем. Обеспечили лечение и индивидуальное медицинское наблюдение пострадавших детей", – подчеркнул он.

Собянин выразил благодарность Общественной палате и неравнодушным москвичам, которые проявили внимание к проблеме. Питание детей он назвал важнейшей темой, которой следует заниматься постоянно. "Уверен, что прозвучавшие предложения позволят усилить контроль качества дошкольного питания", – заключил мэр.