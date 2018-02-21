Собянин наградил почетной грамотой коллектив ГБУ "Автомобильные дороги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин наградил коллектив ГБУ "Автомобильные дороги" почетной грамотой правительства Москвы. Текст распоряжения опубликован на портале мэра и правительства столицы.

Как сказано в документе, сотрудников учреждения наградили "за вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства, многолетнюю работу по комплексному обслуживанию и содержанию автомобильных дорог Москвы".

"Автомобильные дороги" занимаются обслуживанием столичных дорог площадью 32 миллиона квадратных метров. В его ведении, в частности, находятся МКАД, Садовое кольцо, ТТК, Ленинградский и Кутузовский проспекты, Киевское шоссе и другие центральные городские магистрали. Отмечается, что среди ключевых направлений деятельности учреждения ремонт асфальтобетонных покрытий и нанесение разметки на объектах дорожного хозяйства столицы.

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