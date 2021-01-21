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Москва 24

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Общество

21:21

Более 2 тыс москвичей вакцинировали выездные бригады с начала работы

мэр Москвы общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 2 тысяч москвичей получили вакцину от коронавируса с помощью выездных бригад. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем аккаунте в Twitter.

"За три дня с начала работы выездные бригады вакцинации привили более 2 тысяч москвичей. Очень удобно для всех, кто не может сделать прививку в поликлиниках", – отметил глава города.

Выездные прививочные бригады начали работу 18 января. Они функционируют в торговых центрах и других общественных местах. Бригады работают ежедневно с 10:00 до 21:00, желающих принимают по очереди.

Ранее Собянин подчеркнул, что прививку от коронавируса сделали около 200 тысяч москвичей. Глава города отметил, что горожане все больше проявляют активность по вакцинации от COVID-19. Он напомнил, что в столице развернули 120 стационарных и выездных пунктов получения прививки.

До этого Собянин посетил выездной пункт вакцинации в театре "Геликон-опера". Он отметил, что культурные учреждения вносят большой вклад в борьбу с коронавирусом.

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