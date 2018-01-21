Большая кольцевая линия будет перевозить больше людей, чем МЦК – Собянин

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Большая кольцевая линия метро будет перевозить вдвое больше пассажиров, чем МЦК, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает "Вести.Ru".

Мэр подчеркнул, что Большое кольцо свяжет многие районы города и позволит москвичам экономить время в пути. По некоторым направлениям в два-три раза.

После запуска Третий пересадочный контур метро станет самым длинным подземным кольцом в мире, а также самой загруженной

веткой Москвы. В линию войдут 31 станция и 21 пересадка на другие станции метро и МЦК. Протяженность Большого кольца составит 67 километров.